"Откройте, Давид": Марк Розовский, часть 2

Продолжение разговора Давида Виннера с Народным артистом России, бессменным руководителем театра "У Никитских ворот" Марком Розовским. Они обсудят Товстоногова, студию "Наш дом" и знаковый для Розовского спектакль "Мама, папа, я и Сталин".

Можно ли сделать спектакль за рубль: как создавались "Песни нашего двора", которые вот уже 25 лет идут с аншлагом? Как Розовскому удается избегать скандалов? В чем уникальность его театра–студии и почему Розовский сравнивает себя с Шекспиром? Что режиссер планирует поставить в ближайшее время?

Об этом и многом другом – в программе "Откройте, Давид".

