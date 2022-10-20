"Вот это любовь": Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон

В 1967 году в кинозале ВТО показывали фильм "Шербурские зонтики", а в зрительном зале, среди прочих, были Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко. Она пристально следит за сюжетом, а он не отрываясь смотрит на нее. Знакомы эти двое не были. Но Иосиф знал, что сидит рядом со звездой "Карнавальной ночи".

Фильм закончился. Кобзон представился и предложил зайти в местный ресторан. Гурченко согласилась, ведь она тоже слышала про Кобзона, а внимание популярного певца ей льстило. Галантный, красивый, статный, с копной черных волос – любимый типаж Гурченко. После того вечера Людмила и Иосиф начали перезваниваться. По-другому не получалось: он то и дело был на гастролях. А когда они встречались, то обоих накрывал огонь страсти. Довольно быстро они стали жить вместе.

Об этом – в программе "Вот это любовь".