"The City": октябрьские новинки кино и сериалов

Команда The City подготовила подборку новых фильмов и сериалов, которые вышли в октябре. Киноманы могут посмотреть фильмы "Лавстори", "Сердце Пармы" или сериал "ПМЖейсон".

Фильм "Лавстори" снял молодой режиссер Петр Тодоровский. В 2022 году он получил награду за фильм "Здоровый человек" на ММКФ. В центре сюжета – водитель такси, который мечтает о карьере актера. Парню поступает заказ на поездку из Москвы в Сочи. Клиентом оказывается Маша – его первая любовь, которая едет на собственную свадьбу. Дорога предстоит неблизкая, поэтому за это время герои начинают вспоминать о былых чувствах.

Также в кино можно посмотреть историческую драму "Сердце Пармы". В основе сюжета исторические события второй половины 15 века – противостояние Московского княжества и уральской Пармы. И это настоящий фильм-эпик, экранизация романа Алексея Иванова с Александром Кузнецовым и Федором Бондарчуком. Еще до выхода фильм сравнивали с "Игрой престолов".

В пародийном сериале "ПМЖейсон" команда использовала дипфейк-технологии. По сюжету Джейсон Стейтем со своими голливудскими друзьями Киану Ривзом и Марго Робби переезжает в российскую глубинку.

Подробнее – в сюжете проекта The City.