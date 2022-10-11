Автор скульптуры "Дед Мазай и зайцы" подтвердил ее перевозку в Санкт-Петербург

Фото: телеграм-канал "Нетипичный Питер"

Заслуженный художник РФ, скульптор Александр Таратынов рассказал о перевозке скульптуры "Дед Мазай и зайцы" в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, скульптуру увезли в Петербург. Ранее она около десяти лет стояла в "Музеоне" на правах временной экспозиции", – заявил автор композиции.

Таратынов подчеркнул, что ранее скульптуру перевезли на реставрацию и больше не вернули из-за невозможности ее приобретения. По словам скульптора, после Санкт-Петербурга композицию могут перевезти в другой город, например, в Златоуст.

Заслуженный художник РФ добавил, что многие москвичи жалеют о перевозке скульптуры.

"Она была очень популярна, это видно по откликам в интернете", – заявил Таратынов.

По информации пресс-службы Парка Горького, скульптурная композиция была переведена на реставрацию в литейную мастерскую Таратынова в конце октября 2019 года. Необходимость процедуры объяснили утратой части элементов.

В Парке Горького рассказали, что в "Музеоне" композиция "Дед Мазай и зайцы" выставлялась безвозмездно. При этом ее автор может возобновить договор на экспонирование, подчеркивает пресс-служба парка.

Ранее стало известно, что скульптуру "Дед Мазай и зайцы" из "Музеона" перевезли в Санкт-Петербург. Как объяснил автор, в столице зайцам кто-то хотел навредить, поэтому он принял решение о перевозке. Теперь композиция находится в Некрасовском саду.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!