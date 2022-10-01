"The City. Гид": автомобильные музеи

Где можно посмотреть на самый старый автомобиль в России? Как выглядели бронированные автомобили советских руководителей? И какие сокровища хранятся в Фондохранилище музей Транспорта Москвы?

Об этом – в выпуске "Автомобильные музеи Москвы".