Вход и выход на нескольких станциях столичного метро могут ограничивать в течение дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вход и выход на нескольких станциях столичного метро могут ограничивать 30 сентября, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В связи с ситуативными ограничениями пассажиров просят соблюдать правила пользования подземкой и выполнять указания работников.

Ранее сообщалось, что центральные улицы и набережные в Москве будут временно закрыты для движения транспорта в пятницу, 30 сентября.

С 06:00 нет движения транспорта по улицам Ильинке, Варварке и Москворецкой, по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и по площади Васильевский Спуск.

С 13:00 для транспорта будут закрыты улицы Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост, Кадашевская набережная. С 14:00 движение перекроют на Старой площади и в Китайгородском проезде.

Также с 10:00 не будет движения по Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережным, по Большому Устьинскому мосту, Устьинскому проезду и Фалеевскому переулку.

Центральные улицы Москвы временно перекроют 30 сентября

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