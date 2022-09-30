Бочкарев: на станции БКЛ метро "Текстильщики" началось строительство пересадочного моста

10:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Специалисты начали работы по сооружению монолитных конструкций пересадочного моста от будущей станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Заммэра напомнил, что станция "Текстильщики" БКЛ располагается между Шоссейной улицей и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2).
"Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции БКЛ с вестибюлем станции "Текстильщики" фиолетовой ветки. Мост будут возводить путем надвижки", – отметил глава Стройкомплекса.
Бочкарев добавил, что станция БКЛ станет важной составляющей формируемого транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что ТПУ "Текстильщики" объединит метро, платформу МЦД-2, автобусные маршруты.
"Мост в дополнение к действующему городскому подземному переходу под железнодорожными путями позволит, в частности, эффективно распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта", – отметил Кравцов.
По его словам, в рамках проекта ТПУ планируется установить остановки наземного, оборудовать подъездные дороги для автобусов, благоустроить прилегающие территории.
Кравцов добавил, что станция БКЛ "Текстильщики", на базе которой создается ТПУ, находится в высокой степени готовности.
Ранее Бочкарев рассказал о завершении монтажа светового оборудования на станции "Текстильщики" БКЛ. По его словам, отделка пассажирской зоны "Текстильщиков" завершена на 90 процентов. На платформенном участке архитектурно-отделочные работы практически закончились, продолжаются в северном и южном вестибюлях. Здесь облицовывают пассажирские зоны и наземные павильоны мрамором и композитными панелями.
Кроме того, для комфортного и быстрого перехода с одного вида транспорта на другой в Москве на базе Большой кольцевой линии предполагается построить 22 транспортно-пересадочных узла.
По словам Бочкарева, ТПУ помогают не только удобно переходить на разные виды транспорта, но и расширяют возможности появления новых точек притяжения активности за пределами центральной части столицы. Он подчеркнул, что строительство подобных узлов в районах обеспечит там инфраструктуру.
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