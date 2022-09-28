Систему автоведения поездов тестируют на БКЛ метро – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты тестируют на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро цифровую систему ориентирования поездов в тоннеле, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На всем протяжении тоннелей Большого кольца метро устанавливают метки автоведения, передающие информацию о местоположении состава на монитор в кабине машиниста. Такие метки расположены примерно через каждые 100 метров на всех пикетах тоннеля", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.
По его словам, система внедряется как на действующих, так и на строящихся участках БКЛ метро.
"Возможность цифрового ориентирования на трассе является серьезным подспорьем в работе машиниста. Внедрение автоведения в целом повышает стабильность и надежность управления движением в метрополитене", – подчеркнул глава Стройкомплекса.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что инженерные системы и оборудование БКЛ отвечают самым высоким требованиям безопасности и комфорта.
"На каждой станции устанавливают современные системы вентиляции и дымоудаления, противопожарную защиту и сигнализацию, системы интеллектуального видеонаблюдения, автоматизированного диспетчерского управления и другие", – рассказал он.
Также все станции оснащают навигацией и системой оплаты проезда с помощью FacePay.
Ранее Бочкарев рассказал, что для комфортного и быстрого перехода с одного вида транспорта на другой в Москве на базе Большой кольцевой линии предполагается построить 22 транспортно-пересадочных узла.
По его словам, ТПУ помогают не только удобно переходить на разные виды транспорта, но и расширяют возможности появления новых точек притяжения активности за пределами центральной части столицы. Он подчеркнул, что строительство подобных узлов в районах обеспечит там инфраструктуру.
Москвичам рассказали о строительстве БКЛ метро
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