Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Дагестане

11:35
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Дагестане три человека погибли в ДТП с "Газелью", еще восемь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
"Сегодня в пригороде Махачкалы в результате ДТП с пассажирской "Газелью" и "КамАЗом" погибли трое, еще восемь человек пострадали", – сказал собеседник агентства.
Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы. Среди них нет детей.
По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозной системы "КамАЗа".
Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе один ребенок, погибли в автоаварии в Ногайском районе Дагестана. 60-летний водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.
До этого в Махачкале произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: