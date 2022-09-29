Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Дагестане

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Дагестане три человека погибли в ДТП с "Газелью", еще восемь пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

"Сегодня в пригороде Махачкалы в результате ДТП с пассажирской "Газелью" и "КамАЗом" погибли трое, еще восемь человек пострадали", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы. Среди них нет детей.

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозной системы "КамАЗа".

Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе один ребенок, погибли в автоаварии в Ногайском районе Дагестана. 60-летний водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

До этого в Махачкале произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы.

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