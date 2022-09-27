ДТП с автомобилем и самокатом произошло на Волгоградском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автомобиля и самоката произошло на Волгоградском проспекте в районе дома № 8. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что человек пересекал пешеходный переход на самокате.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в публикации ведомства.

Дептранс предупредил, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам рекомендовали объезжать этот участок.

Ранее на Мосфильмовской улице в районе дома 17А водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, пересекавшего пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Уточнялось, что движение транспорта в районе аварии не было затруднено. Проезжая часть была оперативно освобождена.



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