Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Мосфильмовской улице водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста, пересекавшего пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ДТП произошло в районе дома 17А.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Движение транспорта в районе аварии не затруднено. Проезжая часть была оперативно освобождена.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на пешеходов, а затем столкнулся с автобусом на Судостроительной улице в Москве. В результате аварии в автобусе никто не пострадал.

До этого на востоке Москвы водитель фургона Ford сбил малолетнего ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.