Водитель машины сбил велосипедиста на Вильнюсской улице

На Вильнюсской улице прибыли полиция и скорая помощь. Там на регулируемом пешеходном переходе водитель машины сбил велосипедиста. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

Дептранс сообщил, что на движение авария не повлияла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.