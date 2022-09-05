Трое из оставшихся на Ключевском вулкане туристов вышли на связь с родственниками

Фото: ТАСС/КГКУ "ЦОД"

Застрявшие на Ключевском вулкане на Камчатке на высоте 3,3 тысячи метров туристы вышли на связь с родственниками и сообщили им о своем состоянии, рассказали в поисково-спасательном отряде КГКУ "ЦОД".

Там отметили, что с высоты 4 158 метров спустился еще один человек. В настоящее время трое в домике вулканологов ожидают спасателей. Там есть продовольствие и газ.

Уточнятся, что на отметку в 3,3 тысячи метров совершают восхождение две группы спасателей, одна из которых планирует добраться до места к 00:00 по местному времени, подъем второй займет не менее двух суток. При этом такие погодные условия, как сила ветра 15 метров в секунду, снежные осадки, пепловые облака на склонах, камнепады и наличие на пути ледовых полей осложняют поисково-спасательную операцию.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Туристическая группа состояла из туристов, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области.

Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще одного альпиниста, таким образом количество жертв увеличилось до шести.

Утром 5 сентября заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших после восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек. Двое участников тургруппы умерли на высоте, не дождавшись помощи.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За ситуацией следит Ростуризм. Глава ведомства Зарина Догузова ранее сообщила, что для родственников участников туристической группы открыта круглосуточная горячая телефонная линия по номеру 8 (4152) 30-10-99.