Пожар в торговом центре в Курске ликвидирован

Фото: ГУ МЧС по Курской области

Силы МЧС ликвидировали пожар в торговом центре в Курске на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В 13:30 ликвидация пожара", – заявили в ведомстве.

Там отметили, что в тушении возгорания были задействованы более 100 пожарных и 26 единиц техники.

Пожар в торговом центре "Бумеранг" на улице Хрущева в Курске произошел утром 2 сентября. Информация о возгорании в магазине техники на третьем этаже здания поступила в МЧС в 09:32. Из торгового центра оперативно эвакуировали порядка 80 человек.

К ликвидации пожара на первом этапе привлекли 36 спасателей и 11 единиц техники. В 11:12 возгорание было локализовано. Позднее стало известно, что в результате происшествия погиб мужчина, который находился в подсобном помещении на третьем этаже, где произошло сильное задымление.

Курская прокуратура организовала проверку по факту пожара. В надзорном ведомстве пообещали дать оценку исполнению закона о пожарной безопасности и принять необходимые меры в случае выявления нарушений.