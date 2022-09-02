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Торговый центр загорелся в Курске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о возгорании на улице Хрущева поступило в 09:34. Известно, что пожар произошел на втором этаже ТЦ. По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

На место происшествия выехали пожарные, правоохранители и врачи скорой помощи. Кроме того, к пожару прибыли работники электрических сетей и газовой службы.

"К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причина пожара и ущерб от произошедшего.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе с игрушками в Пятигорске. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В ведомстве добавили, что сообщение о происшествии поступило в 06:00 по московскому времени 1 сентября.

