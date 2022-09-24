На юге Москвы легковая машина наехала на пешеходов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Судостроительной улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, водитель машины, не справившись с управлением, наехал на пешеходов, а затем столкнулся с автобусом.

Уточняется, что в результате аварии в автобусе никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.

В департаменте отметили, что в связи с ДТП задерживаются автобусы 888 и с856, маршруты временно изменены.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в отбойник и опрокинулся в районе станции метро "Строгино". Из-за аварии на внешней стороне 65-го километра МКАД было затруднено движение. Его оперативно восстановили.

До этого на внутренней стороне 82-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль. Из-за происшествия движение на участке было осложнено, автомобили могли проехать по трем полосам из пяти. Информация о пострадавших не поступала.

