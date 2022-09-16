Движение на внешней стороне 65-го км МКАД затруднено из-за опрокинувшегося автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль въехал в отбойник и опрокинулся в районе станции метро "Строгино", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Из-за аварии затруднено движение на внешней стороне 65-го километра МКАД. Занята одна полоса из шести. Водителям рекомендовали объезжать данный участок дороги.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 82-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль. Из-за происшествия движение на участке было осложнено, автомобили могли проехать по трем полосам из пяти. Информация о пострадавших не поступала.

До этого четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с грузовиком в Подмосковье. Авария произошла в районе 71-километра Московского малого кольца в Щелковском городском округе.