Водитель пострадал при опрокидывании грузовика на западе столицы

13:10
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На западе столицы на проезжей части опрокинулся КамАЗ с грунтом, в результате происшествия пострадал водитель транспортного средства. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.
"Водитель грузового автомобиля КамАЗ, перевозившего грунт, не справился с управлением при повороте с улицы Лобачевского на Мичуринский проспект и произвел опрокидывание транспортного средства", – говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель получил различные травмы и был госпитализирован.
По данным столичной Госавтоинспекции, движение в районе ДТП затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате ДТП со скорой и грузовиком на западе Москвы. Авария случилась около дома 38 на проспекте Вернадского. В результате происшествия пострадали фельдшер и врач, которые находились в машине скорой.
До этого грузовой автомобиль наехал на препятствие и загорелся на внешней стороне 1-го километра МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов. Информации о пострадавших не поступало.
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