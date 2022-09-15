Грузовик загорелся на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 82-го километра МКАД (развязка с Дмитровским шоссе). Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из–за происшествия движение на участке осложнено, автомобили могут проехать по трем полосам из пяти.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с грузовиком на Московском малом кольце в Подмосковье. Происшествие случилось в районе 71-го километра Московского малого кольца в Щелковском городском округе.

