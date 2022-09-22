Движение на МКАД в районе Бусиновского проезда затруднено из-за аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 78-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария случилась в районе Бусиновского проезда. На месте работают оперативные службы. В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия и информация о пострадавших.

Движение в районе ДТП затруднено. Перекрыты три полосы движения из пяти.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в отбойник и опрокинулся в районе станции метро "Строгино". Из-за аварии на внешней стороне 65-го километра МКАД было затруднено движение. Его оперативно восстановили.

До этого на внутренней стороне 82-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль. Из-за происшествия движение на участке было осложнено, автомобили могли проехать по трем полосам из пяти. Информация о пострадавших не поступала.