ДТП с участием велосипедиста произошло в центре Москвы

В центре Москвы сбили велосипедиста. Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице. Кадры момента столкновения опубликовал Дептранс.

Человека сбили на регулируемом пешеходном переходе. На месте работают оперативные службы. О состоянии пострадавшего пока данных нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.