Пожар возник в колонии в Горловке из-за обстрелов ВСУ

Фото: телеграм-канал "На самом деле в Запорожье"

Возгорание возникло в одном из зданий исправительной колонии в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Ивана Приходько.

"В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: улица Живописная, 1 (Никитовский район Горловки)", – заявил градоначальник.

Приходько добавил, что на месте происшествия работает МЧС. В результате возгорания никто не пострадал.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. По информации российского ведомства, в результате удара погибли 50 человек.