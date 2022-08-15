Шойгу обсудил с Гутеррешем обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем обстрел СИЗО в Еленовке, передает РИА Новости.

Стороны пообщались по телефону и затронули тему напряженной ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в населенном пункте Еленовка", – заявили в МО РФ.

По информации ведомства, дополнительно Шойгу и Гутерреш обсудили порядок упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. По информации российского ведомства, в результате удара погибли 50 человек.

РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. В начале августа сообщалось, что в офис генсека ООН Антониу Гутерреша поступили запросы о проведении расследования удара по Еленовке как со стороны России, так и со стороны Украины.