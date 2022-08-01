Генсек ООН получил запросы от РФ и Украины о расследовании удара по Еленовке

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Запросы РФ и Украины о проведении расследования удара по Еленовке в ДНР поступили в офис генсека ООН Антониу Гутерреша, заявил его представитель Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса", – сказал он.

По словам Дюжаррика, в настоящее время всемирная организация изучает возможность проведения такого расследования.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. В ведомстве назвали случившееся провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.

В российском военном ведомстве уточнили, что в результате удара погибли 50 украинских военнопленных. Также отмечалось, что РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.