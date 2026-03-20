20 марта, 09:08

Экономика

Объем производства парфюмерии и косметики в Москве вырос почти на треть в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

День парфюмерии во всем мире отмечается 21 марта. Москва продолжает активное развитие в этой сфере, например, в 2025 году объем производства парфюмерии и косметики вырос на 32% по сравнению с 2024-м, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"В московской индустрии красоты работает более 40 промышленных компаний, где трудятся свыше четырех тысяч человек. За прошлый год они произвели семь тысяч флаконов туалетной воды", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Например, компания Aurora Borealis создает авторские ароматы, вдохновленные разными регионами страны. Над их разработкой трудятся члены Парфюмерного клуба России, развивающего эту отрасль уже более 20 лет. В Москве у бренда есть своя лаборатория для создания и тестирования формул.

Благодаря этому в прошлом году предприятие выпустило два новых продукта и обновило дизайн двух ароматов из своей первой коллекции 2022-го. При этом объемы производства выросли в три раза.

Empire Zone, являющийся еще одним московским производителем авторской парфюмерии, в марте текущего года открыл свой флагманский магазин в Санкт-Петербурге, расположенный на месте деревянного Зимнего дворца.

Причем точка стала третьим розничным пространством компании. В честь открытия бутика бренд представил новый аромат с нотами зеленого чая, ириса и сирени, который, по заявлению изготовителя, пробуждает воспоминания о детстве.

В свою очередь, московский бренд Vdohni специализируется на нишевой парфюмерии. В своих композициях компания использует ингредиенты со всего мира, такие как мадагаскарская ваниль и эфирное масло ветивера с острова Ява. Продукция компании пользуется популярностью не только в России, но и за ее пределами.

Ранее Роскачество начало сертификацию косметики, которая позиционирует себя как натуральная, вегетарианская или веганская. Там отметили, что часто встречаются случаи, когда "зеленая" косметика на самом деле оказывается не совсем натуральной. Таким образом, производители вводят потребителей в заблуждение.

