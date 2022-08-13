В Минобороны заявили о нежелании военнопленных ВСУ возвращаться на Украину

Фото: Минобороны РФ
Сдавшиеся в плен украинские военные заявили о нежелании возвращаться на Украину в рамках обмена военнопленными, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной РФ из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой", – говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство опубликовало ролик, на котором сдавшийся в плен старший матрос ВСУ Александр Жижин говорит, что не хочет возвращаться на Украину.
Ранее замглавы Минобороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными и телами погибших военнослужащих
Он уточнил, что всего Киеву были переданы 18 военнопленных. По его словам, репатриация украинских военных проводится своевременно.
Также замглавы российского военного ведомства сообщил, что в ходе эвакуации мирного населения и украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе с его территории были выведены более 3 тысяч человек, в том числе более 2,4 тысячи бойцов ВСУ.
Около 2 тыс украинских военных с "Азовстали" сдались в плен – МО РФ
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