В Минобороны заявили о нежелании военнопленных ВСУ возвращаться на Украину

Фото: Минобороны РФ

Сдавшиеся в плен украинские военные заявили о нежелании возвращаться на Украину в рамках обмена военнопленными, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной РФ из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой", – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство опубликовало ролик, на котором сдавшийся в плен старший матрос ВСУ Александр Жижин говорит, что не хочет возвращаться на Украину.

Ранее замглавы Минобороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными и телами погибших военнослужащих

Он уточнил, что всего Киеву были переданы 18 военнопленных. По его словам, репатриация украинских военных проводится своевременно.

Также замглавы российского военного ведомства сообщил, что в ходе эвакуации мирного населения и украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе с его территории были выведены более 3 тысяч человек, в том числе более 2,4 тысячи бойцов ВСУ.

