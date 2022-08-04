В Кремле заявили, что украинские пленные в Еленовке погибли от рук ВСУ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Украинские военнопленные в следственном изоляторе в Еленовке в ДНР погибли от удара военных Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, что это за заявление чиновников из Белого дома, это же информация CNN, но здесь можно сказать одно, что совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке, люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых", – цитирует его РИА Новости.
Песков напомнил, что российская сторона предложила ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) провести необходимые расследования.
29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. В ведомстве назвали случившееся провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.
В российском военном ведомстве уточнили, что в результате удара погибли 50 украинских военнопленных. Также отмечалось, что РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.
МККК готов отправить специалистов в Еленовку в ДНР
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