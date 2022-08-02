Минобороны РФ обвинило Белый дом в причастности к событиям в Еленовке

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Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за одобрение ВСУ всех ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, в результате которых погибли мирные жители, заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с (Владимиром) Зеленским напрямую несет администрация Байдена", – cказал Конашенков.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. В ведомстве назвали случившееся провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате удара погибли 50 украинских военнопленных. Также отмечалось, что РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.