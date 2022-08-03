Россия и Украина обменялись военнопленными 27 раз – МО РФ

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Россия и Украина провели уже 27 обменов пленными и телами погибших военнослужащих, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"При участии Международного комитета Красного Креста удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", – сказал он.

Фомин уточнил, что всего Киеву были переданы 18 военнопленных. По его словам, репатриация украинских военных проводится своевременно.

Также замглавы российского военного ведомства сообщил, что в ходе эвакуации мирного населения и украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе с его территории были выведены более 3 тысяч человек, в том числе более 2,4 тысячи бойцов ВСУ.

По словам Фомина, в Минобороны РФ непрерывно действует комиссия для медицинского освидетельствования раненых и больных военнопленных, чья работа организована в соответствии с положениями Женевской конвенции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим.

Он добавил, что основной задачей является спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. Среди освобожденных, по словам главы ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи, добавил Пушилин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.