При обстреле тюрьмы с пленными в ДНР погибли 40 человек и пострадали 130

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины обстреляли исправительную колонию № 120 в поселке Еленовка в ДНР, где содержатся пленные "азовцы", сообщил в своем телеграм-канале замминистра информации республики Даниил Безсонов. В результате погибли не менее 40 человек, еще 130 пострадали.

"Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться. Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта", – написал Безсонов.

В свою очередь, глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник предположил, что киевские власти сочли сдавшихся "азовцев" позором и дали приказ от них избавиться. Он подчеркнул, что ранее они начали давать разные показания, что "выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку".

Ранее боевики украинской территориальной обороны расстреляли бойцов 58-й мотопехотной бригады ВСУ при их отступлении из населенного пункта Покровское в ДНР.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей в Славянске.

По его словам, пока военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео эти действия, чтобы обвинить российских солдат в якобы актах мародерства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

