Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 16 – МЧС Армении

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Число погибших в результате взрыва на рынке "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 16. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

"В результате поисково-спасательных работ обнаружено 16 тел погибших", – говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Армена Памбухчяна, среди погибших беременная женщина и ребенок.

В МЧС уточнили, что в настоящее время пропавшими без вести считаются 18 человек. По последним данным, при взрыве получил ранение 61 человек.

Трагедия произошла 14 августа. По словам очевидцев, взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего вспыхнул пожар. Утром 15 августа возгорание удалось локализовать, к вечеру того же дня огонь в основном здании был ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

