Пожар на рынке в Ереване ликвидирован – МЧС

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Пожар на территории оптового рынка "Сурмалу" в Ереване удалось полностью ликвидировать. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МЧС республики Артюша Григоряна.

"Новые очаги огня иногда могут появляться, но его распространение пресекают", – заявил он.

По его словам, в МЧС поступили сообщения о 20 пропавших без вести, в том числе 4 гражданах Ирана. В поисковых работах участвуют около 300 спасателей.

Согласно данным спасательного ведомства республики, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на рынке в центре Еревана погибли 7 человек. Более 60 человек получили травмы, их госпитализировали.

Сейчас в медицинских центрах города остаются 12 человек. Их жизни ничего не угрожает, сообщили в МЧС.

Ранее очевидцы сообщали, что на рынке "Сурмалу" загорелся склад пиротехники, в результате чего вспыхнул пожар. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил возможность теракта на оптовом рынке.

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей в результате взрыва и пожара в ереванском торговом центре.