Неизвестные сообщили о минировании станций метро и парламента в Ереване

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Неизвестные сообщили об угрозе взрывов в ереванском метро, здании парламента и торговых центрах армянской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении.

В частности, поступила информация о наличии взрывных устройств на всех станциях подземки, во всех важных военных и гражданских объектах, всех торговых центрах, в зоопарке, здании парламента на Баграмяна 19, в церкви Св. Григора Лусаворича.

На места выехали саперы и кинологи, в целях безопасности населения проводится эвакуация.

Ранее в торговом центре "Сурмалу" в Ереване прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, взорвался склад пиротехнических материалов.

Пострадал 51 человек. Также сообщается об одном погибшем. Среди пострадавших 12 несовершеннолетних. Один ребенок находится в реанимации. В мэрии Еревана отметили, что под образовавшимися в результате взрыва завалами остаются люди. Сотрудники МЧС ведут работы по их спасению.