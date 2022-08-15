Глава МЧС Армении исключил возможность теракта на оптовом рынке в Ереване

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил возможность теракта на оптовом рынке "Сурмалу" в Ереване. 15 августа там прогремел взрыв. Более 20 пострадавших остаются в больницах. Это данные Минздрава Армении.

По сообщениям МЧС республики, есть погибшие. Более 60 человек получили ранения, еще 15 считаются пропавшими без вести. В мэрии Еревана ранее сообщали, что в на рынке "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении в связи с гибелью людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.