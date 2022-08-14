Сильный ливень обрушился на Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск в воскресенье залил 40-минутный ливень. Несколько улиц затопило. Жители публикуют в сети кадры, на которых видно, как машины едут почти по двери в воде. Прохожие не могли перейти дорогу – пешеходный переход превратился в глубокую лужу.

Сейчас осадки в городе уже прекратились. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.