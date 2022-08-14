Число пострадавших при взрыве в Ереване возросло до 26, сообщили в Минздраве Армении. Им сейчас оказывают помощь в больнице. Известно также об одном погибшем.

Взрыв прогремел в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, сейчас на месте работают спасатели и пожарные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.