ДТП произошло на Симферопольском шоссе

Два автомобиля Bentley и Kia столкнулись на Симферопольском шоссе в сторону Москвы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что Bentley получил серьезные повреждения – в автомобиле сработали подушки безопасности.

Движение на участке затруднено и осуществляется только по левой полосе. Место ДТП следует объезжать по дублеру.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.