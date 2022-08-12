"Рейд 112": ДТП произошло на Зеленодольской улице

Volkswagen Polo и самосвал столкнулись на пересечении Волгоградского проспекта и Зеленодольской улицы около 01:02. В результате пострадал один человек.

Один человек пострадал при ДТП на Новом Арбате около 01:30. Дорожно-транспортные происшествия случились на 32-м километре и на 93-м километрах МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

