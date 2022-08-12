Вооруженный мужчина пытался проникнуть в здание ФБР в штате Огайо – СМИ

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Неизвестный мужчина, совершивший попытку проникнуть с оружием в здание Федерального бюро расследований (ФБР) США в американском городе Цинциннати, ликвидирован правоохранителями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника дорожного патруля штата Огайо.

По информации агентства, мужчина попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР. На нем был бронежилет. После сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле. Позже между ним и полицией завязалась перестрелка. В результате полученных ранений подозреваемый умер.

Ранее сообщалось, что минимум три человека получили ранения в результате стрельбы на территории университета в Новом Орлеане, штат Луизиана. Во время выпускной церемонии в университете произошла драка, после которой были слышны от 5 до 12 выстрелов. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, подозреваемый в стрельбе задержан.

До этого сообщалось, что стрельба произошла в начальной школе в американском городе Ювалд. По данным техасского сенатора Роланда Гутьерреса, погиб 21 человек: 18 детей, двое взрослых и сам стрелок. Губернатор Техаса Грег Эбботт, в свою очередь, уточнил, что стрельбу в школе открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос.

