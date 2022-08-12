"Московский патруль": сотрудник банка воровал деньги со счетов клиентов

Столичные полицейские задержали сотрудника банка, который воровал деньги со счетов своих клиентов. Жертвами становились в основном пожилые люди.

По версии следствия, злоумышленник консультировал людей и советовал сделать выгодный вклад. А когда он получал доступ к электронному личному кабинету клиента, то переводил чужие деньги на свой счет. Однако один из обманутых пенсионеров заметил пропажу и сообщил в полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

