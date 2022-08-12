"Московский патруль": в Подмосковье остановили нелегальное производство газировки

В Подмосковье полицейские остановили нелегальное производство газировки. Напитки под логотипами известных брендов разливали мигранты в помещениях бывшего коровника.

В ходе осмотра помещения изъято свыше 500 тысяч бутылок, а также производственное оборудование. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

