Мужчина застрелил 11 человек в Цетине в Черногории – СМИ

19:52
Фото: AP Photo/Risto Bozovic
Мужчина открыл огонь в Цетине в Черногории, в результате погибли 11 человек и ранены шестеро. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным Vijesti, 32-летний мужчина стрелял по людям около своего дома около 16:00 (17:00 по московскому времени) в центре города. После произошедшего стрелявший был убит.
"По неофициальной информации, все началось как семейная ссора", – говорится в сообщении.
Портал In4s сообщил, что мужчина шел по улицам города и стрелял во встречных прохожих. При этом он не подпускал к раненым экипажи скорой помощи.
Ранее сообщалось, что пятнадцатилетний подросток в городе Фэрбэнкс на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой. Уточнялось, что полицейские нашли еще трех живых детей. Их родителей в момент трагедии в доме не было.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: