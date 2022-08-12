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19:52

Мужчина застрелил 11 человек в Цетине в Черногории – СМИ

происшествияза рубежом

Фото: AP Photo/Risto Bozovic

Мужчина открыл огонь в Цетине в Черногории, в результате погибли 11 человек и ранены шестеро. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Vijesti, 32-летний мужчина стрелял по людям около своего дома около 16:00 (17:00 по московскому времени) в центре города. После произошедшего стрелявший был убит.

"По неофициальной информации, все началось как семейная ссора", – говорится в сообщении.

Портал In4s сообщил, что мужчина шел по улицам города и стрелял во встречных прохожих. При этом он не подпускал к раненым экипажи скорой помощи.

Ранее сообщалось, что пятнадцатилетний подросток в городе Фэрбэнкс на Аляске застрелил трех детей, вероятно, братьев или сестер, а после покончил с собой. Уточнялось, что полицейские нашли еще трех живых детей. Их родителей в момент трагедии в доме не было.

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