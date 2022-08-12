"Московский патруль": СК возбудил дела после гибели троих детей при пожаре в Подмосковье

Дом в подмосковной деревне Малое Видное, где в результате пожара погибли трое детей, оказался частной гостиницей. Сотрудники Следственного комитета возбудили два уголовных дела и задержали управляющего гостевым домом.

Накануне в этом нелегальном хостеле в Подмосковье случился пожар. В огне погибли трое детей. По словам очевидцев, сначала от здания повалил густой дым, а потом постройку охватил огонь. Внутри в это время находились множество постояльцев этой нелегальной гостиницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

