"Рейд 112": ДТП произошло на улице Перовской

Infiniti и грузовик столкнулись на участке кругового движения между Перовской и Мартеновской улицами около 00:05. В результате происшествия никто не пострадал. Иномарка получила повреждения бампера и левого крыла. Виновника аварии установят сотрудники ГИБДД

Пожар произошел на Алма-Атинской улице около 01:30. На возгорание одноэтажного здания прибыли девять пожарных расчетов. В ходе тушения из горящего здания пожарные вытащили два газовых баллона, которые предположительно взорвались и стали причиной пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

