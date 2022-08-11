"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, который поджег автомобиль экс-шефа

В подмосковных Мытищах полицейские задержали мужчину, который поджег автомобиль бывшему шефу. Мужчина заявил, что коммерсант якобы отказывался выплачивать ему зарплату.

Сам владелец иномарки в момент поджога был дома. Но узнал о происшествии, когда машину уже потушили. Мужчина сразу догадался, кто решил свести с ним счеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

