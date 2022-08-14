Взрыв прогремел в ТЦ в центре Еревана

Взрыв прогремел в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, сейчас на месте работают спасатели и пожарные.

В результате ЧП один человек погиб, и 20 получили ранения. Одиннадцать пострадавших доставлены в больницы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.