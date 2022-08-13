"Рейд 112": ДТП произошло на 97-м километре МКАД

На 97-м километре МКАД был сбит олененок, в результате происшествия три автомобиля получили повреждения.

Водитель такси двигался по внутренней стороне в сторону Ярославского шоссе, не успел затормозить и сбил животное. Детеныша оленя сначала отбросила на автомобиль Peugeot, а затем – на машину Lada.

Вероятно, животное пришло из парка "Лосиный остров". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.