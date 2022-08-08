Один человек погиб из-за сильного ливня в Сеуле – СМИ

08 августа, 22:28
Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Один человек погиб из-за сильного ливня в южнокорейском Сеуле. Об этом сообщает издание The Korea Herald.
При этом РИА Новости со ссылкой на агентство "Ренхап" сообщило, что метеорологическая служба страны объявила о сильных дождях в Сеуле и Инчхоне, а также в северных частях провинций Кенгидо и Канвондо.
Из-за ливня на юге южнокорейской столицы прекратилось движение на некоторых участках метро, возникли перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, сообщается о затопленных домах и сельскохозяйственных угодьях.
Ранее сообщалось, что сильный град обрушился на Сан-Жулья-де-Серданьола. Это муниципалитет в Испании, входящий в провинцию Барселоны. Кадры природного явления выложили в Сеть. На видео заметно, какой поднялся ветер, а зеленую траву будто покрыло снегом. И это несмотря на рекордную жару, которая стоит в регионе.
Ливни затопили Сеул
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