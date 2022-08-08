Ребенок погиб в результате взрыва в доме на юге Лондона. Еще четыре человека пострадали после обрушения дома, сообщила в понедельник, 8 августа, пожарная служба города.

Взрыв прогремел в районе 07:00. На место прибыли шесть пожарных машин и 40 спасателей, а также полиция и скорая помощь. По соображениям безопасности было эвакуировано около 40 домов.

Причину взрыва пока не называли, однако некоторые жители отметили сильный запах газа две недели назад, другие же ощущали головокружение и общее недомогание на протяжении двух последних дней, сообщил телеканал Sky News. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.