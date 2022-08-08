На севере Италии сошел сель из-за шторма

На севере Италии в коммуне Вальдаора сошел сель. Причиной стал шторм. Инженерные коммуникации и деревья пронеслись перед глазами очевидцев, заснявших эту разрушительную стихию.

Грязевыми потоками и деревьями завалило автомобили. Для ликвидации последствий властям пришлось привлечь даже пожарных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.